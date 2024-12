Sopralluogo presso il quartiere Villaggio Satellite di Porto Torres dell’assessore regionale Antonio Piu, del senatore della Repubblica e portavoce del Movimento 5 Stelle, Ettore Licheri e del sindaco Massimo Mulas per verificare la situazione di degrado e deterioramento delle palazzine di proprietà Area, immobili del rione alcuni con problematiche importanti .

L’incontro, programmato per la giornate del 14 dicembre alle ore 10 in piazza delle Regioni, è stato voluto dal M5s cittadino che ha promosso una raccolta firme, le stesse che verranno consegnate all’assessore regionale e al sindaco per denunciare le diverse criticità in cui versa il quartiere. Tra i problemi segnalati vi sono il rifacimento delle facciate degli edifici di competenza di Agenzia regionale per l’edilizia abitativa e per il decoro urbano dei quartieri popolari. Durante l’incontro si terrà una visita nel rione Satellite per discutere le criticità e individuare soluzioni concrete, e verrà effettuata la consegna ufficiale delle firme raccolte come segno tangibile delle richieste della comunità. Un appuntamento pubblico a cui potranno partecipare i residenti e i cittadini in generale.

