Il Comune di Porto Torres cerca associazioni del territorio in possesso dei requisiti e in grado organizzare e gestire l'evento del “Palio di Santu Bainzu”, in programma l’8 giugno nell’ambito delle iniziative per i festeggiamenti della Festha Manna.

Le domande di contributi economici per le associazioni culturali, sportive e ricreative senza scopo di lucro, come previsto dall’avviso pubblico, dovranno effettuarsi entro il 29 aprile. L’affidatario dovrà ideare un nome per la manifestazione con l’obbligo di fare riferimento alla Festha Manna e ai martiri turritani. L’evento dovrà consistere in una corsa all’anello con almeno 30 tra cavalieri e amazzoni, in abito tradizionale che dovranno dare prova della loro abilità per aggiudicarsi un trofeo.

Il proponente dovrà specificare, nel progetto, i requisiti inderogabili per la partecipazione alla giostra garantendo la condizione idonea dei cavalli e il rispetto di tutte le norme veterinarie a essi relative, l’utilizzo dell’abito tradizionale e il trofeo messo in palio. L’intervento è finanziato con fondi comunali, per un importo complessivo di 30mila euro.

© Riproduzione riservata