Si affacciano i primi imprenditori per valutare la gestione dell’Hostel Balai, la struttura ricettiva situata in via Benedetto Croce, di proprietà del Comune di Porto Torres. Questa mattina sono stati effettuati i sopralluoghi con due operatori economici che hanno vistato lo stabile, la cui gestione è oggetto di gara pubblica per la concessione di valorizzazione dell’immobile denominato “Ostello della Gioventù”.

Nei prossimi giorni sono stati programmati ulteriori sopralluoghi con soggetti, potenziali investitori. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di potenziare l’offerta turistico-culturale del territorio attraverso la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare e la messa in rete di siti di interesse storico, artistico e paesaggistico.

L’intenzione è quella che l’immobile nasca a nuova vita offrendo non solo un servizio ricettivo ma anche attività complementari legate ad arte, cultura, ricerca, eventi, enogastronomia, divulgazione storica, cura e benessere della persona.

Dopo la risoluzione del contratto con i precedenti gestori l’Ente ha avviato la procedura per una nuova concessione di valorizzazione dell’immobile, la cui durata è commisurata al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque per un periodo di tempo non superiore a 50 anni. L’importo annuale del canone concessorio è fissato per circa 49mila euro.

