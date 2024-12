Un senzatetto di Porto Torres in condizioni di salute precarie è stato trasferito d’urgenza al Pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari.

L’uomo di circa 60 anni è stato rinvenuto semiassiderato e affamato all’interno dello stabile dell'ex Consorzio agrario, in via Sassari, in prossimità del supermercato Granai. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Porto Torres e i vigili del fuoco del distaccamento locale che hanno supportato gli operatori sanitari dell’ambulanza Avis per caricarlo sulla lettiga e portarlo fuori dall'edificio incustodito.

Il personale del 118 gli ha prestato le prime cure prima di trasportarlo all’ospedale in codice rosso. L’uomo aveva allertato i soccorsi dopo aver avvertito un malore. Le sue condizioni di salute si sono presentate subito serie.

Disidratato e infreddolito il senzatetto si era trasferito da qualche tempo all’interno dello stabile che, però, non risulta essere in condizioni di sicurezza.

