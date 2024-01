La Regione revoca i finanziamenti, pari a circa 166mila euro, concessi al Comune di Porto Torres, ma destinati ai privati, finalizzati al recupero del patrimonio immobiliare dei singoli beneficiari. Sei le istanze di erogazione revocate ai destinatari dei contributi, risultati inadempienti. Non avrebbero rispettato i requisiti per ottenere i fondi regionali indirizzati a interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici privati.

Il Comune, in ottemperanza all’impegno assunto con la Regione, ha accertato una serie di difformità sull’espletamento di alcuni interventi da parte dei beneficiari delle somme assegnate. Tra le irregolarità rilevate vi sono la mancata comunicazione di ultimazione dei lavori nei tempi previsti, la esecuzione dei lavori in difformità dal titolo edilizio, lavori non attinenti a quelli previsti dal finanziamento in oggetto o non corrispondenti a quelli inseriti nel preventivo di spesa, la mancata richiesta di titoli abilitativi, autorizzazioni e nulla osta necessari.

Per questo, come da delibera regionale che chiede alle amministrazioni comunali di accertare la conformità degli interventi con quanto previsto dal bando e l’obbligo di segnalare eventuali ipotesi di inadempimento, si è data opportuna comunicazione alla Regione che ha disposto la revoca della somma di 166mila euro. Il Comune con Determina del 22 gennaio ha quindi disposto la liquidazione a titolo di restituzione alla Regione dei contributi.

