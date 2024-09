Approda anche a Porto Torres il “Sea & River Day”, la raccolta speciale di rifiuti organizzata da Plastic Free Onlus in programma sabato 28 settembre nel Parco Baden Powell.

La raccolta speciale dei rifiuti quali plastica, indifferenziati e ingombranti, è curata dalla sezione locale di Plastic Free con il patrocinio del Comune e prenderà il via alle 17 nelle aree esterne e interne al parco. L’iniziativa si concluderà alle 18.30 con il ritiro delle buste da parte della ditta Sangalli, che gestisce la raccolta dei rifiuti in città e che metterà a disposizione dei volontari tutto il materiale per la raccolta (buste e guanti da lavoro).

L’appuntamento annuale dedicato alla pulizia del territorio ha l’obiettivo non solo di rimuovere dalla natura plastica e rifiuti abbandonati ma anche quello di sensibilizzare la coscienza nazionale sul tema dell’abuso della plastica, in particolare quella monouso, che utilizzata spesso per pochi minuti resta poi in circolazione per una vita intera.

Plastic free opera in Italia con 250mila volontari che si mettono in gioco durante tutto l’anno. Il 28 settembre sarà l’occasione per dimostrare che insieme si può ancora fare tanto per la salvaguardia del Pianeta. I volontari saranno coordinati dalla referente locale Plastic Free Grazia Maria Nieddu, supportata da Maria Di Meglio.

