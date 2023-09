La giunta comunale di Porto Torres ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per l’efficientamento energetico della scuola "S. Ruiu" in via Brunelleschi, mediante sostituzione degli infissi, e gli interventi di messa in sicurezza della palestra. Un intervento da 130mila euro, risorse che serviranno non solo a sistemare nuove finestre al piano terra e al primo piano, ma anche di risolvere le infiltrazioni nella palestra, una delle strutture sportive divenute assolutamente indispensabili per risolvere la carenza di spazi e locali da adibire alla disciplina delle attività motorie.

Nel frattempo è stato effettuato il ripristino dei cornicioni pericolanti, mentre è in via di completamento l'adeguamento idrico-sanitario con l’installazione di sistemi di pressurizzazione con riserva idrica. Inoltre si è intervenuti per la riparazione del pavimento di un corridoio del primo piano, saltato alla fine dell'anno scolastico. I contributi derivano da misure per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile contenute nell'ultima legge di Bilancio e in un decreto del ministero dell'Interno.

