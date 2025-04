Scritte ingiuriose contro la Polizia di Stato sulla facciata delle palazzine di via Satta, alloggi di edilizia residenziale poco distanti dal centro di Porto Torres. Disegni e scritte offensive “sbirri infami” e “No Police” e ancora messaggi come “No al 41bis”, sono apparse sui muri della case che si affacciano proprio davanti alla palestra e all’ingresso secondario del plesso scolastico della primaria Borgona dell’Istituto comprensivo 1.

La segnalazione è stata fatta in consiglio comunale dall’esponente di Orizzonte Comune, Sebastiano Sassu: «Frasi incresciose nei confronti delle forze dell’ordine che condanniamo con forza, esprimendo la nostra solidarietà alle forze di polizia impegnate a garantire la sicurezza in città». Il consigliere ha anche chiesto al sindaco Massimo Mulas di provvedere alla rimozione di quelle scritte davanti alla scuola frequentata da decine di bambini. «Cercheremo di fare intervenire gli operai della Multiservizi, la nostra società in house, così da eliminare le scritte e restituire il decoro a quella zona, - ha detto il primo cittadino - seppure le case sono di proprietà di Area. Purtroppo la madre dei cretini è sempre incinta e gli incivili regnano in queste circostanze».

