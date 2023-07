Chiuso per motivi di sicurezza l'asilo nido Sabin, la struttura del Comune di Porto Torres. Nel corso del fine settimana è scoppiata una tubazione dell'impianto di condizionamento e si è registrato un allagamento in alcuni locali.

Sono intervenuti la Polizia locale e i Vigili del Fuoco per valutare la gravità del danno. Al termine del sopralluogo, dopo una riunione congiunta tra gli uffici comunali e la cooperativa che gestisce il servizio, a causa dei danni presenti si è deciso di chiudere la sezione lattanti (19 bambini) mentre il servizio continuerà a essere garantito fino al suo termine naturale alle restanti 30 famiglie.

L'ufficio tecnico comunale aveva già programmato per fine luglio un intervento di manutenzione complessiva degli impianti: è stato necessario effettuare subito un intervento tampone in estrema urgenza per garantire almeno la funzionalità delle sezioni non interessate direttamente dal danno. Questo per evitare la chiusura totale della struttura.

Per vincoli dipendenti dalla normativa, non è stato possibile spostare gli utenti della sezione lattanti in altre aule dell'asilo.

© Riproduzione riservata