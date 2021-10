Nuovo incidente stradale, nel pomeriggio, all’incrocio tra via Sassari e via Manno, all’altezza del Parco San Gavino a Porto Torres. Ancora da accertare le cause del sinistro.

Una Citroen C4 mentre sbucava da via delle Vigne per immettersi in via Manno si è scontrata con una Lancia Ypsilon che procedeva in via Sassari in direzione centro. A seguito dell’impatto violento la Citroen C4 è finita sul marciapiede in prossimità del parco giochi. A bordo dell’auto una donna di 62 anni che ha riportato qualche trauma, ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Soccorsa dai sanitari della medicalizzata del 118 accorsi sul posto, la donna è stata trasportata all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari per accertamenti.

Illeso il conducente della Lancia Ypsilon. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco del distaccamento locale e gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso e la disciplina della viabilità.

© Riproduzione riservata