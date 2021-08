A Porto Torres un cittadino incivile mentre stava abbandonando un grosso sacco pieno di rifiuti di ogni genere lungo la ex statale 131, in aperta campagna, è stato colto sul fatto dagli uomini della compagnia barracellare: per l’uomo una sanzione immediata da 600 euro con l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi e di differenziare in modo corretto.

È successo nella camionale dopo il bivio per Stintino, dove una pattuglia di barracelli guidata dal comandante pro tempore Gavino Cuccu, in avvistamento per gli incendi, si è insospettita per la presenza di un mezzo che si è fermato in prossimità del primo ponte, a ridosso della cunetta. Un anziano signore ha aperto il baule e una volta afferrato il sacco della spazzatura lo ha buttato nell’agro. Immediatamente è stata identificata la targa col binocolo, e successivamente contestata l’infrazione costata una multa salata.

L’esemplare sanzione per il furbetto dei “rifiuti selvaggi” è uno dei risultati degli incessanti controlli voluti dal Comune in collaborazione con i berretti verdi per individuare i responsabili delle discariche abusive nel territorio, concentrate nella zona industriale e ai lati della carreggiata sulla ex 131.

© Riproduzione riservata