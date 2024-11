In fuga con una cisterna per fossa settica sul tetto dell’auto, un serbatoio di plastica trafugato dalla ditta Elcom, a Porto Torres. Due ladri hanno messo a segno lo “spettacolare” furto domenica scorsa, quando il negozio di via Migheli era chiuso, un rivenditore di elettroforniture e termoidraulica in prossimità di via Sassari. Così hanno potuto agire indisturbati.

Il piano è stato compiuto intorno alle 18.30 e, approfittando della oscurità, due persone incappucciate – come mostrano i video registrati da un cittadino - hanno saltato il muretto di recinzione per accedere al deposito e con un’azione combinata hanno spinto la cisterna oltre il cancello. Una volta scavalcato l’inferriata hanno fatto rotolare il serbatoio fino a raggiungere la macchina.

Una volta caricata sul tetto della vettura, uno di loro si sporgeva dal finestrino per assicurarsi di non perderle, mentre con il complice alla guida si sono dati alla fuga nelle vie del quartiere di Monte Agellu. Le immagini mostrano l’intera azione con le voci dei protagonisti registrate. Il furto è stato denunciato dai proprietari del negozio ai carabinieri della compagnia di Porto Torres che indagano sull’accaduto. I militari sarebbero sulle tracce dei responsabili, riconoscibili dai video privati e dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza all’interno del deposito dell’attività commerciale.

