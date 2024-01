Per coloro che hanno adottato un cane il Comune di Porto Torres è pronto a garantire un rimborso. Il beneficio economico, per le spese sostenute per il mantenimento degli animali durante l’anno 2023, può essere richiesto soltanto dai cittadini che hanno preso in adozione un cane dai canili comunali di Andriolu e di Monte Rosè e presso quello convenzionato dell’Alta Nurra. Le richieste possono essere presentate a partire dal 22 gennaio fino al 14 febbraio prossimo.

Tra la documentazione da presentare vi è la copia del documento d’identità in corso di validità, copia di scontrini dettagliati e fatture comprovanti solo ed esclusivamente le spese sostenute per il mantenimento e la cura dell’animale, oltre all’atto di adozione rilasciato dal canile di riferimento e la certificazione veterinaria attestante lo stato di salute del cane.

Le istanze potranno essere inoltrate tramite mail al Comune oppure consegnate direttamente il Servizio Ambiente, in via Ponte Romano nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì.

