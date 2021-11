La manifestazione di protesta da parte di alcuni residenti contro la mancata raccolta dei rifiuti del quartiere Villaggio Satellite di Porto Torres, ha immediatamente suscitato la reazione di Ambiente2.0, la società incaricata a svolgere il servizio di nettezza urbana.

Alcuni abitanti avevano disposto un lungo serpentone di sacchi di spazzatura in mezzo alla strada di via Veneto, creando problemi alla viabilità. Rifiuti che da tempo erano stati depositati nei giardini e in alcune aree cittadine da parte di alcuni utenti incivili, come è stato appurato a seguito di un controllo da parte degli uffici del settore Ambiente e degli agenti della Polizia Locale.

La segnalazione era partita dalla stessa ditta appaltatrice del servizio raccolta che ha provveduto a ripulire ogni area e a prelevare i bustoni di immondizia sistemati nel mezzo della carreggiata.

“Sono stati rimossi materiali e ogni sorta di rifiuto e bonificate diverse zone - ha dichiarato l’azienda – e in particolare, uno dei residenti è stato segnalato al Comune. Il nostro intervento è stato immediato a seguito di segnalazione di alcuni abitanti della zona che lamentavano la presenza di sacchi di spazzatura nella strada, rifiuti raccolti senza rispettare le regole della differenziata”.

In alcuni angoli del quartiere, dove risiede l’utente segnalato, la ditta ha rimosso mobili, vetro, plastica e immondizia di ogni genere, uno scenario che si presenta tutti i giorni.

