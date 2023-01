Dopo due anni e mezzo si riaprono i cantieri in via Ponte Romano, nell’area sita nel comune di Porto Torres dove due anni e mezzo fa furono portati alla luce una muratura realizzata in blocchi calcarei di grandi dimensioni, che delimita una porzione di mosaico policromo databile intorno alla metà del III secolo d.C. Uno splendido mosaico, porzione della pavimentazione di una maestosa domus romana di media età imperiale.

Questa mattina gli escavatori hanno rimosso la copertura provvisoria in cemento che nel giugno 2020, a seguito della scoperta, era stata realizzata per la messa in sicurezza e tutela dell’area. L’obiettivo è ampliare lo scavo, attualmente di dimensioni di circa 9 metri per 4, per indagare ulteriormente e scoprire ancora il mosaico, in buono stato di conservazione, con parte della cornice caratterizzata da diverse fasce, tra cui un motivo a scacchiera con clessidre, realizzato in bianco e nero, e uno a treccia con tessere bianche, nere, gialle, rosse, celesti.

La Soprintendenza archeologica della provincia Sassari-Nuoro ha affidato i lavori all’impresa “Luciano Sini srl”, per portare a termine il progetto di completamento dello scavo, di restauro e di valorizzazione dell'area, L’interesse da parte degli enti, Comune e Soprintendenza, previo reperimento delle necessarie risorse, sarebbe quello di portare avanti un progetto di perfezionamento dello scavo che per due anni ha costretto la chiusura della strada, diventata un vero incubo per commercianti e residenti.

