Riapre al pubblico l’Ecocentro comunale di Porto Torres dove sarà possibile conferire tutte le tipologie autorizzate - ad eccezione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile e batterie. Il Centro di raccolta resterà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12.45 e dalle 15 alle 17, e il sabato dalle 8 alle 11.45.

La struttura era rimasta chiusa per alcuni giorni creando disagi ai cittadini che chiedono maggiore informazioni sul nuovo servizio complessivo. Con l’avvio dell’appalto quinquennale di igiene urbana, da circa 18 milioni di euro, affidato all’Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. - nuovo gestore della raccolta dei rifiuti in città, è stato attivato un numero di telefono provvisorio (327 7547451), disponibile dal lunedì al venerdì per la prenotazione del ritiro a domicilio di ingombranti e verde e per eventuali segnalazioni sul servizio di raccolta rifiuti. A breve sarà sostituito da un numero verde specifico. Di conseguenza non sono più attivi i precedenti recapiti.

