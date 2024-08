Prosegue a Porto Torres il progetto “Reti inclusive - Per una scuola di comunità” finanziato dalla Fondazione di Sardegna attraverso il “Bando Scuola Bene Comune” e realizzato dalla Cooperativa EduPè in collaborazione con il Comune di Porto Torres, la ASD Aragon Sports Accademy, la APS Circolare e La Camera Chiara. Il progetto, avviato lo scorso 17 giugno presso le scuole IC 2 “Don Antonio Sanna” e l’Istituto “Mario Paglietti”, prevede una serie di attività dedicate a studentesse e studenti dai 6 ai 18 anni.

Le prossime iniziative in programma - laboratori di Street Art e di Parkour - prenderanno il via il 20 agosto e si svolgeranno negli spazi delle scuole coinvolte tutti i martedì e i giovedì, dalle 8.30 alle 13.30, sino a martedì 3 settembre. L’azione progettuale si inserisce tra le iniziative della rete costituita tra il Comune di Porto Torres e gli enti del Terzo Settore, finalizzata alla costruzione di un nuovo patto educativo di Comunità, per co-progettare e realizzare iniziative finalizzate a contrastare il disagio giovanile e l’abbandono scolastico. Il progetto “Reti inclusive - Per una scuola di comunità” per 12 mesi offrirà servizi di supporto scolastico e gruppi studio oltre a laboratori di Creatività riciclo, realtà aumentata IA, Street Art, di Sport (danza, parkour, yoga, Hip Hop, e altri), di Musica (percussioni, chitarra, coro, ecc), di arti grafiche e visive, di giocoleria, il laboratorio per simulazione d’impresa, per la produzione multimediale, il laboratorio “Ambiente e territorio” (monitoraggio ambientale) e il laboratorio linguistico e di informatica. Saranno organizzati seminari, convegni, workshop e ulteriori laboratori su temi che emergeranno dall’analisi dei bisogni in fase di attuazione del progetto.

Il Bando “Scuola Bene Comune” della Fondazione di Sardegna, ha come obiettivo principale la promozione di eguali opportunità di apprendimento, in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che individua un’istruzione di qualità, inclusiva ed equa come quarto obiettivo di sviluppo sostenibile. I progetti ammessi al contributo, nella prima finestra di candidatura del Bando, sono otto in tutta l'isola: otto patti per il territorio, otto accordi di collaborazione tra Istituti scolastici, enti locali e soggetti del Terzo Settore per contrastare fenomeni di disuguaglianza sociale e povertà educativa e prevedono la realizzazione di attività extrascolastiche mediante la sigla di accordi di partenariato stabili di durata pluriennale ispirati o corrispondenti ai “Patti Educativi di Comunità”.

