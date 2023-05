Ancora atti vandalici in via Gramsci, in uno degli ex cantieri curati dagli operai della forestazione, a Porto Torres.

Ancora una volta ignoti si sono accaniti sul motocoltivatore, il macchinario saldato su una base in pietra all’interno dell’area “Utturini posthudduresi”, uno di quegli spazi oggetto di intervento di decoro e manutenzione del verde, oggi in stato di abbandono.

I vandali sono riusciti a sradicarlo dalla base, strappandolo dai sostegni in ferro per poi scaraventarlo pochi metri più avanti, nell’area verde. L’ennesimo comportamento incivile, una escalation di devastazione che interessa diverse zone della città.

L’attrezzo danneggiato è stato ritrovato da alcuni operatori impegnati nelle attività di sistemazione, opere realizzate per abbellire alcuni rioni della città, che spesso diventano terra di nessuno perché privi di telecamere in grado di cogliere l’azione incivile. Sono diversi gli standard comunali riqualificati dal personale della forestazione che si lamentano perché il loro lavoro diventi spesso inutile.

