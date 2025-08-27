Un furto mirato quello messo in atto nella notte, nel campo numero 2 della cittadella sportiva di Porto Torres. I ladri hanno portato via un cavo elettrico volante, della lunghezza di 150 metri, che alimentava il container dove erano contenute bevande e alimenti, utilizzati in occasione delle partite e degli allenamenti.

Il furto è stato scoperto dal direttore sportivo della società Asd Porto Torres Calcio, Stefano Valente, durante un sopralluogo nell'area di gioco dove sono cominciate le attività di preparazione sportiva in vista dell'avvio della nuova stagione 2025-2026. Ad agire sarebbero stati dei professionisti, qualcuno che conosceva bene come manovrare il cavo elettrico con cautela: si tratta di un filo che camminava lungo la rete di protezione. Avrebbe abbassato l'interruttore dal quadro elettrico di alimentazione e prelevato il cavo con facilità.

Il danno economico subito dalla società è di circa 700 euro, risorse raccolte con sacrificio e difficoltà. A questo si aggiungono i danni subiti dalle strutture sportive, da precedenti atti vandalici che colpiscono il patrimonio comunale e le singole realtà del territorio, in una zona spesso presa di mira dai teppisti.

