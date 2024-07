Nel Comune di Porto Torres prosegue l’attività del progetto Sai Siproimi – Sistema di accoglienza integrata - che consente di attuare interventi per la protezione per i titolari di tutela internazionale e per i minori stranieri non accompagnati.

L’ente, tramite affidamento diretto, ha assegnato all’impresa sociale ArciMediterraneo il progetto PROG-125-PR-3 Sardegna dal 1° luglio al 30 settembre 2024, una proroga che consentirà a 42 rifugiati, soggetti a rischio di esclusione, di usufruire dei servizi di accoglienza nel comune turritano, compresi i titolari di permesso di soggiorno per motivi di salute, vittime di violenza o tratta, vittime di violenza domestica e di sfruttamento lavorativo, calamità e atti di particolare valore civile; per quanto riguarda la protezione internazionale, questa viene riconosciuta a coloro che versano in condizioni di salute di particolare gravità.

Il Sai è un programma gestito dalla rete degli enti locali in Italia che utilizzano il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per realizzare progetti di accoglienza integrata. La spesa complessiva per l’anno 2024 è pari a 120mila euro.

© Riproduzione riservata