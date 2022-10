Progetti per 16 milioni di euro dai fondi del Pnrr e di altri capitoli nazionali raccolti fino a ora dal Comune di Porto Torres, tra opere pubbliche e interventi sulla rivoluzione digitale. Il quadro dei risultati della programmazione è contenuto nel Dup, il Documento unico di programmazione, che sarà approvato nelle prossime settimane dal consiglio comunale.

Tra questi interventi si registrano la manutenzione straordinaria finalizzata all’efficientamento energetico dell’immobile Erp Case dei pensionati (280mila euro), i lavori di ripristino delle condizioni di agibilità e messa in sicurezza dell'istituto scolastico Borgona (700mila più 600mila euro), la realizzazione di un sistema per la gestione integrata dei rifiuti nell’isola dell’Asinara (867mila euro), la fornitura di un autobus elettrico da destinare al servizio di trasporto pubblico all’interno dell’Isola dell’Asinara (380mila euro, questi ultimi due finanziamenti provengono dalle Isole minori), la riqualificazione dell’edificio scolastico Dessì (1 milione e 150mila euro).

Inoltre è compresa la riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della palestra della Scuola elementare Pigliaru in via monte Angellu (550mila euro), la realizzazione di un asilo nido comunale in zona omogenea C3 (2 milioni e 40mila euro), infine c'è il cosiddetto intervento sulla Rigenerazione urbana con la realizzazione di due campi polivalenti (2 milioni di euro), la riqualificazione di 2 Campi da calcio (2 milioni 200mila euro) e la riqualificazione dei locali della tribune per realizzare un centro fitness (800mila euro).

Poi ci sono i progetti presentati e inseriti in graduatoria ma in attesa di decreto di finanziamento: l'efficientamento energetico della scuola di via Monte Angellu (3 milioni e 500mila euro), la realizzazione di una palestra nella Scuola elementare Dessì viale delle vigne (660mila euro), la realizzazione di una piazza in via dell’Asfodelo a Serra li Pozzi (325mila euro).

Infine c'è il capitolo dedicato alla rivoluzione digitale, 600mila euro per la transizione su cloud dell'infrastruttura comunale, la digitalizzazione dei servizi al cittadino e altri interventi su PagoPa, AppIO e identità digitale.

