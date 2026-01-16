Premiati i vincitori del concorso “Presepi per la città 2025”, indetto dall’Amministrazione comunale di Porto Torres, per sottolineare lo spirito della comunità nel contribuire a creare un’accogliente atmosfera natalizia nei vari quartieri cittadini grazie all’allestimento di presepi, addobbi luminosi e decorazioni negli spazi esterni di abitazioni private e nelle vetrine delle attività commerciali.

I premi dell'iniziativa, inserita stabilmente nel calendario degli eventi del Natale turritano, sono stati consegnati giovedì 15 gennaio nella Sala consiliare del Comune, in piazza Umberto I, nel corso di una cerimonia a cui hanno preso parte l’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco, il presidente della Commissione Cultura Antonello Cabitta e il presidente del Consiglio comunale Franco Satta.

Per decretare i vincitori, la giuria composta da Giacomo Rum, Fabrizio Budroni e Giovanna Manca, esperti nel campo della fotografia, creatività e abilità artigiana, ha valutato le opere in base a originalità, illuminazione, eleganza, integrazione con il contesto urbano, creatività e innovazione e prospettiva. Per la categoria “allestimenti luminosi natalizi” il primo premio è andato a Luciano Cinquerrui per essersi distinto in merito all’eleganza e alla prospettiva dell’illuminazione.

Ad aggiudicarsi il primo posto per la categoria “Vetrine delle attività commerciali” è stata Ilenia Zampini che si è distinta per l’originalità e l’eleganza integrandosi pienamente nel contesto urbano.

Ciascun vincitore si è aggiudicato il premio in denaro di 400 euro. Il premio per la categoria “Presepi” non è stato assegnato per mancanza di concorrenti mentre la giuria ha assegnato una menzione d’onore a Filomena Sanna per la perseveranza e il costante impegno nel portare le luci del Natale nel suo quartiere. Il concorso è organizzato in ricordo di Vincenzo Camoglio, cittadino turritano scomparso nel 2021 che ha dato tanto alla città in termini sportivi, politici e sociali.

Camoglio era un grande appassionato di presepi artigianali che amava costruire ed esporre durante le festività natalizie. «Anche quest’anno, attraverso l’iniziativa, abbiamo voluto incentivare l'incontro e la socializzazione fra i cittadini, rafforzando il senso di comunità e valorizzando gli spazi urbani – ha detto l’assessora alla CulturaMaria Bastiana Cocco ringraziando tutti i partecipanti al concorso che ormai rappresenta una tradizione delle festività e arricchisce stabilmente il calendario degli eventi del Natale turritano - il concorso, infatti, si conferma un efficace strumento attraverso il quale operatori commerciali e cittadini, con creatività e attenzione al decoro degli spazi esterni, contribuiscono a creare un’atmosfera natalizia accogliente nei diversi quartieri, anche nelle aree più lontane dal centro storico. La cerimonia di premiazione - ha aggiunto l'assessora - ha rappresentato la chiusura ideale del ricco calendario di iniziative che hanno animato Porto Torres nel periodo natalizio: oltre 50 appuntamenti la cui buona riuscita è stata possibile grazie al un lavoro corale e alla collaborazione tra l'Amministrazione comunale, le numerose realtà associative e sociali del territorio e l’entusiasmo di una comunità che ha saputo vivere e condividere pienamente lo spirito del Natale».

A margine della premiazione il presidente del Consiglio comunale Franco Satta ha espresso soddisfazione per le iniziative ospitate anche nell'Aula consiliare del Comune per tutto il periodo natalizio. Tra queste, in particolare, la mostra “Presepi dal mondo” della Collezione Congiatu, allestita a cura dell'Università delle Tre Età turritana che ha registrato un notevole successo.

