La Asl di Sassari ha potenziato l’ambulatorio vaccinale di Porto Torres, situato in via Lombardia. Dalla prossima settimana sarà possibile ricevere la somministrazione del vaccino nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì. In via eccezionale in questo avvio di campagna, verrà garantita anche nelle giornate di giovedì 30 novembre e 7 dicembre, dalle ore 08.30 alle 12.

Il Servizio di Igiene e Sanità pubblica lancia un appello alla popolazione: «Per consentire una migliore programmazione delle operazioni di vaccinazione, chiediamo ai cittadini di prenotare il vaccino e di presentarsi all’orario prestabilito così da evitare inutili attese».

Per prenotare occorre chiamare al numero 079 501315 il martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 11.30, mentre le somministrazioni si effettueranno il lunedì e il mercoledì dalle ore 12 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.45. Il martedì, dal 28 novembre, dalle ore 8.30 alle 12, stesso orario il 30 novembre e 7 dicembre. Per la vaccinazione antinfluenzale è possibile rivolgersi anche al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta.

