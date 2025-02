Pier Luigi Molino è il segretario cittadino del partito di Forza Italia a Porto Torres. È stato eletto all’unanimità, questa mattina, in occasione del Congresso cittadino che si è tenuto a Porto Torres nella sede di via Emilio Lussu, inaugurata di recente e intitolata ad Annibale Francesconi. In una sala gremita il voto unanime alla mozione a sostegno della candidatura di Pier Luigi Molino, coordinatore uscente di FI.

«Uno degli impegni principali della nuova fase di coordinamento sarà il rafforzamento della presenza territoriale del partito, con particolare attenzione alle periferie e alle aree meno coinvolte nella vita politica», ha ribadito Molino, «per interpretare le istanze della cittadinanza attraverso un ascolto attivo e la creazione di punti di riferimento concreti».

Nella mozione l’indicazione degli obiettivi strategici relativi allo sviluppo economico, alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, il miglioramento dei servizi ai cittadini, il sostegno al mondo del lavoro e alle politiche sociali. E ancora portualità, area industriale, decoro, bonifiche, parco nazionale dell’Asinara, parco archeologico e riorganizzazione della mobilità pubblica. Al congresso hanno partecipato il consigliere regionale Piero Maieli, Vincenzo Corrias e il segretario provinciale Nanni Terrosu.

