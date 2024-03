Una piccola oasi di verde, dove bellezza e decoro si impadroniscono di un angolo della città di Porto Torres, liberato di recente dai rifiuti. Come una squadra le associazioni di volontariato, il Giardino e Clean Up in collaborazione con il gruppo scout Cngei e alcuni rappresentanti del sindacato pensionati Spi Cgil Porto Torres hanno impiantato alberi e arbusti nell’area degli utturini turritani, nella zona di fronte al cimitero di Balai, presso lo spazio verde tra via Gramsci, via Aretino, via Pertini e via Lussu.

Le specie di flora mediterranea messe a dimora sono diverse, dal leccio all’elicriso e fino all’olivastro, ma anche mirto, timo e altre specie. Il risultato è stato quello di riqualificare uno spazio verde, con posizionamento di piante e promuovendo la cultura del rispetto verso il patrimonio ambientale.

Una iniziativa che ha visto la partecipazione di molti giovani, i quali hanno potuto sperimentare l’importanza di prendersi cura di una zona della città, diventando protagonisti di un gesto di alto valore per la salute delle persone.

