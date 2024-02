Via al piano per la “Riqualificazione area S2 nel quartiere Serra Li Pozzi” a Porto Torres, uno studio sulla valorizzazione di uno spazio pubblico dove nascerà un parco giochi e un’area verde, come da tempo richiesto dai residenti, bambini e adulti abitanti di uno dei rioni più popolosi della città.

Dal Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap), redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo mandatario l’architetto Francesco Spanedda, si evidenzia una stima sommaria dei lavori pari a 600mila euro per un intervento corrispondente alle finalità ed agli obiettivi prefissati dall’amministrazione, che ha approvato il piano al fine di proseguire con le eventuali successive fasi di progettazione. Un primo intervento di riqualificazione del quartiere di Serra Li Pozzi è stato già finanziato con somme pari a 386mila euro, inserite nell’ultima variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale.

In via dell’Asfodelo verranno sistemate le aree verdi di circa 3.500 metri quadrati, senza però intaccare l’area dove sarà realizzata la piazza. I fondi sono frutto delle compensazioni economiche ottenute dall’azienda Sardinia Solar Energy e la progettazione è stata già affidata. Inoltre il progetto prevede la messa a dimora delle piantine di leccio nel lato opposto alla via: per delimitare il parco verrà realizzata una siepe con piantine di lentisco nella parte interna, piantine di alloro verso il confine est, una siepe con rosmarino e nei bordi piantine di corbezzolo e lentisco.

