Quasi otto milioni di euro per realizzare una nuova scuola media a Porto Torres dotata di tutti i comfort per poter condividere spazi comuni, sicuri, adeguati normativamente e strutturalmente caratterizzati da bassi costi di manutenzione.

La giunta comunale ha partecipato all'avviso pubblico sui fondi del Pnrr, approvando il progetto di fattibilità tecnica ed economica con impegno al cofinanziamento relativo all’intervento di sostituzione edilizia che interessa la scuola media Anna Frank di via Porrino.

L’amministrazione comunale ha predisposto un piano economico con un importo complessivo di 7milioni e 800mila euro, di cui 5,7 milioni per lavori, 170mila euro per oneri della sicurezza e 1 milione e 930mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione. Risorse necessarie per realizzare un nuovo complesso scolastico, e previste dall’avviso pubblico per la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico della Sardegna denominato “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole-Intervento di sostituzione edilizia”.

Il Comune intende realizzare un fabbricato sostenibile dal punto di vista ambientale, energicamente efficiente, realizzato con materiali naturali ed alimentato con energie rinnovabili, in modo da avere una riduzione complessiva della spesa di gestione.

