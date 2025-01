Il Comune di Porto Torres, nell’ambito delle attività condotte in materia di trasparenza e degli interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, intende approvare, entro il 31 gennaio prossimo, il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2025-2027, all’interno del quale è prevista una sezione dedicata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.

Pertanto i cittadini o organizzazioni portatrici di interessi collettivi possono presentare proposte e osservazioni che possano contribuire all’elaborazione della Sezione Trasparenza e alla prevenzione della corruzione. Il Piano avrà durata triennale, sarà aggiornato annualmente e dovrà definire gli obiettivi programmativi e strategici della performance, la strategia di gestione e sviluppo organizzativo delle risorse umane, oltre agli strumenti e gli obiettivi per il reclutamento di nuove risorse umane e di valorizzazione di quelle presenti, ma anche quelli per raggiungere gli obiettivi in materia di trasparenza e di contrasto alla corruzione. Inoltre dovrà contenere l'elenco delle procedure di semplificazione e reingegnerizzazione anche mediante ricorso alle tecnologie e sulla base della consultazione degli utenti e le misure ed azioni per raggiungere la piena accessibilitd fisica e digitale.

