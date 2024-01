Il Comune di Porto Torres chiama la popolazione ad esprimere proposte finalizzate a una migliore individuazione delle misure di prevenzione della corruzione. Si tratta del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 all’interno del quale è prevista una specifica sezione dedicata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, uno strumento che il consiglio comunale dovrà approvare, entro il 31 gennaio 2024.

La procedura è inserita nell’ambito delle attività condotte in materia di trasparenza e degli interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione. In osservanza alle disposizioni normative e alle linee guida impartite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) il Comune avvia una consultazione - esterna e interna - rivolta a cittadini, associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni sindacali operanti sul territorio comunale, amministratori, dipendenti e collaboratori comunali, per raccogliere eventuali segnalazioni, osservazioni e proposte finalizzate a una migliore individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, utili in sede di predisposizione della stesura della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2024-2026.

Il Piano avrà durata triennale e sarà aggiornato annualmente. La scadenza per la presentazione delle osservazioni è fissata al 23 gennaio 2024.

