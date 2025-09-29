La comunità turritana si muove per la pace. Martedì 30 settembre si terrà a Porto Torres la manifestazione "Sguardi", camminata umanitaria a sostegno del popolo palestinese.

L’appuntamento è alle 10 nella piazza Martiri Turritani, davanti alla basilica di San Gavino, da cui si snoderà il corteo che si dirigerà al porto verso la Torre Aragonese dove alcuni partecipanti prenderanno la parola per un momento di riflessione.

Associazioni, insegnanti, studenti delle scuole di ogni ordine e grado, lavoratori, professionisti, amministratori comunali, donne e uomini, per una iniziativa di sensibilizzazione e di solidarietà, per condannare ogni forma di violenza, specie quando le vittime sono i bambini, quelli della Striscia di Gaza che continuano a morire sotto le bombe dell’esercito israeliano.

All'iniziativa aderiscono anche le volontarie e i volontari del Gruppo Emergency Sassari. Questa mattina lo striscione “Palestina libera” è stato affisso sulla facciata del Palazzo comunale, un segnale per dire no alla violenza, al genocidio.

