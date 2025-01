Cantieri aperti nel quartiere del Villaggio Satellite dove ieri, 13 gennaio, sono stati avviati i lavori di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e riqualificazione del condominio Erp di viale delle Vigne a Porto Torres, noto come “Case dei pensionati”.

Il progetto esecutivo, che include il miglioramento statico e sismico dell’immobile realizzato nel 1974, recentemente approvato dall’amministrazione comunale, prevede come primo intervento la ricostruzione degli elementi strutturali, come travi, pilastri e velette in calcestruzzo, così da eliminare il degrado esistente. In programma anche l’efficientamento energetico dell’immobile per migliorare il comfort energetico e ridurre i consumi attraverso un sistema di isolamento termico a cappotto esterno, l’impiego di pannelli isolanti a elevate prestazioni termiche e acustiche e la posa in opera di infissi in PVC.

«Gli abitanti dell’edificio – aveva dichiarato la vicesindaca Simona Fois - hanno accolto con favore l’avvio delle opere, attese da diverso tempo dai residenti e che fanno parte del percorso avviato da questa amministrazione per la riqualificazione del patrimonio immobiliare comunale».

L’intervento, per il quale l’amministrazione ha a disposizione 765mila euro (di cui 567 mila euro per i lavori) da fondi del PNRR destinati alla riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, interesserà l’intero edificio che conta 13 appartamenti e 10 cantine e si sviluppa su tre piani fuori terra.

Per lo smaltimento delle acque meteoriche saranno realizzati una nuova gronda e nuovi pluviali ed è prevista, inoltre, la messa a norma dell’impianto elettrico condominiale. Una volta consegnati i lavori, il cronoprogramma prevede la conclusione in circa 356 giorni.

