La giunta comunale di Porto Torres su proposta dell’assessore alle Politiche sul lavoro, Salvatore Frulio, ha approvato il Piano triennale delle azioni positive 2024-2026, tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.

I piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali sono sotto rappresentate, favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche dove esiste un divario fra generi non inferiore a due terzi.

«Si tratta di misure idonee a porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni - sottolinea l’assessore Frulio - per guardare alla parità attraverso interventi di valorizzazione del lavoro delle donne e per riequilibrare la presenza femminile nei luoghi di vertice». Tra i comportamenti che si verificano non soltanto nei posti di lavoro vi sono le situazioni di mobbing, stalking e molestie sessuali.

