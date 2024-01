Il cordolo del marciapiede danneggiato e le mattonelle sprofondate per alcuni metri. E’ il risultato disastroso di un parcheggio imprudente e “creativo” di un camionista che, con il mezzo gru, ha visto bene di sostare in via Indipendenza, la strada che a Porto Torres conduce alla basilica di San Gavino, incurante degli effetti dannosi sulla pavimentazione.

E’ salito con il camion sul marciapiede, dove non solo è vietata la sosta ma anche il parcheggio lungo il lato sinistro della strada in direzione della chiesa. Il peso di diverse tonnellate ha provocato danni sulle mattonelle che rivestono la pavimentazione. Il conducente del mezzo, pronto a scaricare il materiale edilizio per una palazzina interessata da lavori di ristrutturazione, ha trascurato però le conseguenze. Giunti sul posto gli agenti della Polizia Locale, infatti, hanno rilevato alcune infrazioni previste dal Codice della strada per l’occupazione non autorizzata sul suolo pubblico e il parcheggio vietato sul marciapiede. Gli agenti dovranno valutare anche l’entità dei danni procurati dal pesante mezzo. In totale gli è stata comminata una sanzione di circa 300 euro.

