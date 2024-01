Il Comune di Porto Torres ha approvato il progetto esecutivo sui lavori di abbattimento delle barriere architettoniche del Palazzetto Alberto Mura, di Porto Torres, attraverso interventi di accesso e manutenzione straordinaria dei servizi igienici.

La Regione aveva stanziato la somma di 50mila euro quale contributo per la “Valorizzazione della pratica sportiva del Basket in carrozzina” allo scopo di adeguare gli accessi e rendere fruibile la struttura comprese le attrezzature. Tra la Regione-assessorato ai Lavori Pubblici e il Comune turritano era stata stipulata una convenzione per attuare il progetto. Il piano consentirà di adeguare gli ingressi alle norme d sicurezza e trasformare con sistemi moderni l’intero impianto.

I lavori si inseriscono nel piano degli interventi per l’adeguamento e la riqualificazione di tutte le strutture sportive, a partire dai campi di calcio di via delle vigne, dove sono in corso gli interventi di riammodernamento e la stesura del campo di gioco in erba sintetica.

