Gli studenti dell’Istituto comprensivo 1 di Porto Torres due volte protagonisti di un’avventura che richiede abilità e conoscenza. Si sono aggiudicati la finale ai Giochi Matematici e ai Giochi Junior della Bocconi di Milano. Sette studenti della scuola media del Brunelleschi e un alunno della scuola primaria Dessì hanno conquistato l'accesso alla finale nazionale dei campionati Internazionali dei giochi matematici e dei giochi Junior, che si terranno a Milano il 10 maggio, presso l'Università Bocconi, dove i giovanissimi si confronteranno con i migliori talenti matematici d'Italia.

Dopo aver superato le varie fasi, tra cui i quarti di finali, che si sono svolti on line presso l’Istituto a Porto Torres e le semifinali svoltesi a Sassari, presso la scuola di Li Punti, hanno dimostrato ancora una volta la loro eccellenza, superando brillantemente le prove e qualificandosi per l'ultima fase della competizione. I talentuosi studenti - Federico Milia, Gabriele Satta, Cloe Severini, Aurora De Angelis, Alessandro Dore, Claudio Rivieccio e Rebecca Satta, - hanno dimostrato una straordinaria abilità nel risolvere problemi matematici complessi, ma anche una grande determinazione. Resta in gara anche Alessandro Salis, della classe quinta B del Dessì che ha conquistato il primo posto nei Giochi Junior e si è qualificato per la finale nazionale, che si terrà sempre a Milano.

