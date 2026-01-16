In vista del voto delle amministrative il gruppo consiliare Orizzonte Comune di Porto Torres conferma ufficialmente il suo sostegno al sindaco Massimo Mulas e l’adesione alla coalizione di centrosinistra, secondo una linea orientata alla solidità e alla stabilità del governo cittadino.

L’obiettivo rimarrà quello di privilegiare la buona gestione e la trasparenza degli atti amministrativi, nell'esclusivo interesse della comunità.

Azioni riconosciute all'amministrazione di Porto Torres dal Consiglio d'Europa con l'assegnazione del premio "Eloge" dedicato ai comuni che si distinguono nel buon governo. A sottolinearlo sono stati Franco Satta, attuale presidente del consiglio, Claudio Piras e Giansimona Tortu, entrambi assessori della giunta Mulas, insieme Sebastiano Sassu e Giovanna Manca, consiglieri in carica.

«Vogliamo evidenziare ancora una volta il raggiungimento di risultati mai ottenuti dalle precedenti amministrazioni in termini di investimenti, di realizzazione di opere e di progetti che hanno visto coinvolti e impegnati attivamente, con rinnovato vigore, i dirigenti, i funzionari e tutto il personale tecnico e amministrativo dell'Ente locale turritano. Tutto ciò si è stato possibile impegnando importanti risorse economiche mantenendo però un bilancio sano ed equilibrato».

