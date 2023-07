Si è chiusa positivamente la conferenza di servizi decisoria sul progetto di messa in sicurezza delle falesie di retrospiaggia nei litorali di Balai vicino e Abbacurrente, con intervento di protezione dei terreni di fondazione della torre di Abbacurrente, lungo il litorale di Porto Torres.

Tutti gli enti hanno espesso parere favorevole alla realizzazione degli interventi previsti dal piano per la difesa della fascia costiera, sottoposto alla Valutazione di impatto ambientale. Un progetto che beneficia di un finanziamento regionale di 1 milione e mezzo di euro, risorse destinate al consolidamento di una parte della costa caratterizzata da fenomeni di erosione che attestano le condizioni di pericolosità in uno dei tratti del litorale ad elevato rischio frana. In particolare il Provveditorato interregionale per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, con una nota valutava positivamente il piano, fermo restando il recepimento delle prescrizioni: «rispetto alle opere di regimazione e di sistemazione degli interventi di raccolta delle acque meteoriche, si rileva che queste non risultano definite né dettagliate all’interno delle tavole di progetto».

L’intervento di ripristino della scala esistente e della nuova scala prevista per accedere alla spiaggia dello Scoglio Ricco, prevedono l’uso del materiale in legno e l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione di gradini in fascinate riempite con pietrame.

