La giunta comunale di Porto Torres, su proposta dell’assessora ai Lavori Pubblici, Gavina Muzzetto, ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per la realizzazione di un tratto di prolungamento della pista ciclabile lungo viale delle Vigne e messa in sicurezza del tratto di pista di via dei Corbezzoli. L’importo complessivo dell’intervento è stimato in 1 milione di euro. Un progetto per il quale l’amministrazione comunale intende partecipare all’avviso pubblico regionale presentando istanza di finanziamento sulla progettazione e la realizzazione di itinerari ciclabili di competenza degli Enti locali. Si tratta di uno snodo fondamentale per la costruzionedi percorsi che uniranno la città con i tratti costieri verso Platamona, per una mobilità sostenibile che ben si sposa con il Piano di utilizzo dei litorali e, quindi, con la fruizione cicloturistica. Il progetto di ampliamento della pista ciclabile, favorisce anche il collegamento con il tratto lungo la ex provinciale 81, interessata dai lavori di illuminazione pubblica, dove è previsto un nuovo percorso ciclabile.

© Riproduzione riservata