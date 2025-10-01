Un congresso all’insegna del rinnovamento, quello aperto ieri, 30 settembre, a Porto Torres, dal Partito sardo d’azione cittadino. Un momento che segna il passaggio dal commissario straordinario della sezione "Anton Simon Mossa", Tore Fadda, a quella del nuovo segretario sardista Emanuele Riu, commerciante impegnato negli ultimi anni nell’attività politica locale. Ad aprire il congresso il presidente del Psd’Az, Antonio Moro, seguito dal segretario nazionale del partito dei Quattro Mori, ex presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, e dal vicesegretario nazionale Gian Carlo Acciaro.

Nella sala eventi del ristorante “L’Ostrica” di via Lungomare, un incontro partecipato con la presenza di diversi segretari e portavoce della Federazione di Sassari, compresi gli esponenti di altri partiti, i rappresentanti istituzionali del territorio, il sindaco Massimo Mulas, la presidente del Consorzio industriale di Sassari, Simona Fois e il segretario dem di Porto Torres, Antonello Cabitta. Il primo cittadino del Comune di Sassari, Giuseppe Mascia, nuovo presidente della Citta Metropolitana, ha inviato una lettera di saluti, augurando il nuovo percorso alla sezione del Psd’Az cittadino. «Essere stato eletto segretario della sezione Antonio Simon Mossa del Partito Sardo d’Azione è per me un grande onore e, al tempo stesso, una responsabilità che affronterò con il massimo impegno», sono le parole del neo segretario cittadino, Emanuele Riu. «Il mio obiettivo è quello di lavorare come gruppo - prosegue - non ci sarà spazio per protagonismi o personalismi. Il nostro cammino sarà collettivo, fatto di ascolto, di confronto e di collaborazione. Solo così potremo costruire qualcosa di solido e duraturo. La nostra sezione sarà un luogo di partecipazione, di dialogo e di iniziativa, in cui ciascuno potrà dare il proprio contributo per il bene del partito e, soprattutto, per il futuro del nostro territorio. Un ringraziamento speciale al commissario uscente, Tore Fadda, per il lavoro prezioso svolto in questo periodo e per l’impegno con cui ha guidato la nostra sezione».

Nel corso dell’assemblea è stato eletto il nuovo direttivo, composto da Patrizia Madeddu, Daniela Frulio, Alessandro Pantaleo, Mauro Fancello, Ronni Luzzaro, Emiliano Montinaro, Gavino Cordigliola, Emanuele Riu, Giacomo Masala, Paolo Nacari e Nando Nocco. Il direttivo ha inoltre designato le nuove cariche, oltre al segretario quello di vice assegnato a Patrizia Madeddu.

