A seguito delle lunghe attese e i disagi che si sono creati davanti al Poliambulatorio Andriolu di Porto Torres interviene la direzione Asl di Sassari per precisare che, come preannunciato, la scelta del pediatra si sarebbe potuta fare solo a partire dal 18 gennaio e non dai giorni precedenti. «Per evitare lunghe file davanti alla struttura sanitaria, la Asl ha fornito alla popolazione tutti gli orari degli Uffici scelte e revoche del Distretto di Sassari in cui potersi recare per richiedere l’assistenza sanitaria a Porto Torres, privilegiando l’invio della documentazione via mail che, a differenza di quanto dichiarato da qualcuno, verranno evase esattamente come le pratiche presentate in presenza allo sportello».

Nella giornata di ieri lo sportello di Andriolu ha evaso quasi 60 pratiche; nel comune di Sorso circa 70; a Perfugas circa 15; a Castelsardo 60 e l’ufficio di Sassari, tra sportello e mail, ne ha definito oltre cento. Un totale di circa 350 quote assegnate al medico Paola Murgia nella sola giornata di ieri. Il personale dedicato allo sportello ha lavorato a pieno regime per garantire il servizio alla popolazione.

In queste due giornate, la direzione del Distretto Asl di Sassari assicura che tutte le 880 quote del massimale spettanti alla pediatra verranno assegnate entro la giornata di domani (sono circa 500 le mail in fase di lavorazione dalla giornata di oggi), garantendo la priorità nell’assegnazione ai bambini nella fascia d’età 0-6 anni. Resta aperto, inoltre, il bando per le sedi carenti.

Sul fronte dei medici di base all’avviso per l’incarico provvisorio bandito lo scorso 3 gennaio hanno risposto due medici, uno dei quali ha già fornito la disponibilità a prender servizio a Porto Torres, sin dalla giornata di lunedì 23 gennaio 2023 presso gli ambulatori di Andriolu. Essendo un incarico provvisorio, le scelte verranno attribuite dal sistema Anax che rileverà i pazienti sprovvisti di medico, sino ad un valore massimo di 1500 assistiti.

Con l’arrivo del nuovo medico e l’incremento dei massimali fino a 1800 pazienti, tutta l’utenza ricadente nell’ambito 1.2 del Distretto di Sassari, ovvero Porto Torres e Stintino che contano in totale 13 medici, dovrebbe avere l’assistenza sanitaria garantita dal medico di Medicina Generale, il quale potrebbe anche accogliere quei bambini sopra i sei anni che impropriamente si trovano assegnati al pediatra di libera scelta.

