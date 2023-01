Disagi e lunghe file davanti al Poliambulatorio Asl Andriolu di Porto Torres. Mamme e papà attendono di avere l’assegnazione di un pediatra o un medico di base. Non sono neppure sicuri che la loro pratica andrà in porto. Gli uffici Scelte e Revoche della struttura sanitaria chiuderanno alle 12.30 e qualcuno rischia di ritornare il giorno successivo.

La situazione non cambia in altri comuni del Distretto Asl di Sassari. Per scegliere il pediatra gli utenti si sono presentati all’alba. Qualcuno ha sperato di risolvere il problema nella giornata di ieri ma è dovuto ritornare indietro. Sulla porta degli uffici del Poliambulatorio di Porto Torres era scritto: “Si comunica che le scelte per il pediatra Paola Murgia potranno essere effettuate a partire dal 19 gennaio”, ma la Asl di Sassari aveva comunicato il 18 come giorno utile per il rinnovo delle attribuzioni. Avviso strappato immediatamente dagli operatori sanitari della struttura.

Impossibile mandare via i genitori presenti già dalle prime ore del mattino. «Una vergogna!», lamenta un utente, «sapevano che si sarebbe creata una situazione allarmante». La rabbia si fa sentire. «Trenta persone si sono presentate alle 5 e mezza e sono state accolte all’interno del Poliambulatorio, mentre all’esterno ci sono circa cinquanta utenti che attendono di sbrigare le pratiche» protesta una mamma. «Qualcuno ha preso anche un giorno di ferie e ieri è stato mandato via. Non siamo neppure certe che oggi riusciranno ad accontentare tutte le persone presenti».

Le richieste saranno evase secondo un ordine cronologico di ricezione, con la possibilità di effettuare la scelta anche tramite e-mail. «Una forma che non dà diritto di prelazione, quindi siamo costrette a presentarci direttamente al Poliambulatorio».

