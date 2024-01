Il Comune di Porto Torres prosegue nella sua attività di contrasto al fenomeno dell’erosione costiera, una delle criticità presenti lungo il litorale che dalle acque Dolci arriva fino ad Abbacurrente.

L’amministrazione comunale è beneficiaria di due finanziamenti regionali, fondi che il Comune ha chiesto lo scorso anno per la progettazione di interventi per la messa in sicurezza del costone roccioso.

Il primo pari a 100 mila euro che riguarda il tratto della litoranea della ex strada provinciale 81 - da est dello Scoglio ricco fino la chiesa di Balai Lontano -, è stato finanziato alla fine dell’anno 2023.

Le somme sono già impegnate pertanto a breve sarà avviata la progettazione dell’intervento. Il secondo, di ulteriori 100 mila euro, è relativo agli interventi nel tratto costiero all’interno del perimetro urbano tra la spiaggia delle Acque Dolci e la chiesetta di San Gavino a mare, atteso in tempi brevissimi così da poter dare il via alla progettazione. Questa zona costiera è stata identificata dal Piano per l’assetto idrogeologico come area ad alto rischio frana.

© Riproduzione riservata