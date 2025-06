«Nei lavori per il rifacimento dei nuovi marciapiedi non c’è nessun invito per le carrozzine dei disabili, non è possibile che non ci abbiamo pensato. Ho un figlio disabile, ma come sempre saremo costretti a circolare sulla strada, in mezzo alle auto, a nostro rischio e pericolo».

La protesta giunge da Michele Malafronte, uno dei residenti di via Benedetto Croce, una delle strade, nel centro urbano di Porto Torres, interessate dagli interventi per la sistemazione dei marciapiedi dove, sembrerebbe, non ci sia alcuno scivolo per facilitare il passaggio per chi soffre di problemi di deambulazione. «I lavori mostrano dei gradini piuttosto alti in corrispondenza di ingressi o incroci – aggiunge- tanto da rendere i marciapiedi off limits per chi si muove in carrozzina, col rischio di effettuare pericolose manovre o di dover tornare indietro».

Il dislivello, infatti, è alto rispetto alla strada, una vera barriera architettonica, una insidia per chi intende muoversi in autonomia. «Purtroppo chi non vive il disagio di mio figlio non può capire – prosegue Michele Malafronte – per questo servirebbe far vedere a tutti la città attraverso gli occhi di un disabile».

