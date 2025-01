Avanti con l’iter per il rimodernamento del Palazzetto dello sport Alberto Mura di Porto Torres, che gode di tre finanziamenti per la messa in sicurezza dell’impianto, per un totale di circa 900 mila euro. Si è conclusa positivamente la conferenza di servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica connesso all’intervento di riqualificazione ed efficientamento della struttura sportiva con interventi nella facciata e la sostituzione degli infissi. Progetto di ammodernamento e adeguamento delle strutture in linea con l’adeguamento generale alle norme di prevenzione incendi.

A febbraio la gara di assegnazione dei lavori del progetto, grazie ai fondi Ras pari a 500 mila euro. Ulteriori 350mila euro, finanziati dalla Rete Metropilitana saranno destinati alla realizzazione del cappotto, alla rimozione delle aiuole perimetrali, spesso causa di infiltrazioni e umidità che penetrano sotto il parquet di gioco. Il terzo finanziamento di importo pari a 50mila euro è destinato alla rimozione delle barriere architettoniche.

