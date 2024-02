Nuove strutture sportive al servizio della comunità di Porto Torres. Sorgeranno nell’area di via Falcone e Borsellino, un’ampia zona dove è stata programmata la realizzazione di due campi polivalenti.

Nei giorni scorsi sono cominciati gli interventi per la bonifica da potenziali ordigni bellici da parte della ditta Eurocantieri. Il progetto potrà contare su un finanziamento dall’Ue Next Generation di 2 milioni e 469mila euro, circa 34mila euro per oneri per la sicurezza e 680mila e 500 euro di risorse dell’amministrazione comunale.

Un impianto polivalente che incrementa i servizi della cittadella sportiva e avrà come come via d’accesso via Falcone e Borsellino. I due campi polivalenti con i dovuti accessori e le attrezzature potranno ospitare partite di pallavolo, di pallacanestro, di pallamano, il calcio a 5 e il tennis. Uno dei campi sarà realizzato al coperto, con spogliatoi per le squadre e per gli arbitri. Lo stabile prevede anche l’infermeria, locali tecnici e di deposito.

Nel secondo campo all’aperto è prevista una recinzione di sicurezza. Il termine per la conclusione dl lavori è stabilito entro il 2026 secondo i tempi previsti dal Pnrr.

