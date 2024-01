Si aprono i cantieri per l’avvio dei lavori di ristrutturazione dell'edificio che ospita la Capitaneria di porto di Porto Torres. L’immobile presenta una facciata avvolta dal degrado e pezzi di intonaco che crollano. La caserma è in condizioni fatiscenti ormai da oltre tre anni. L'intervento, atteso da anni, finalmente permetterà adeguare la struttura e le aree di lavoro nel più importante scalo del Nord Ovest sardo.

Le opere per un iniziale importo di 300mila euro avranno pronto avvio e si concluderanno nell’arco dei prossimi mesi. Soddisfatto il presidente del consiglio regionale e coordinatore della Lega Sardegna Michele Pais: «Un segno concreto dell’attenzione da parte del ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini che sull’argomento era stato interessato dal consigliere regionale leghista Ignazio Manca e che ha avuto immediato riscontro».

«Sul tavolo del ministero, in fase di sblocco, ci sono anche il terminal crociere e il prolungamento dell'antemurale di ponente, fermi da decenni» - rende noto Pais - «Queste sono le risposte di concretezza e di attenzione per la Sardegna arrivate da Salvini in un solo anno di gestione del ministero».

