Solo dieci giorni fa era ritornato nella proprietà del Comune di Porto Torres dopo 13 anni di gestione esterna. I gestori avevano lasciato per le difficoltà di portare avanti l'attività. Oggi l’ente ha pubblicato un nuovo avviso per affidare l’Hostel Balai, la struttura ricettiva di via Benedetto Croce che verrà concessa a nuovi gestori allo scopo di riqualificare e valorizzare l’ex Ostello della Gioventù.

L’intenzione è quella che l’immobile rinasca offrendo non solo un servizio ricettivo ma anche attività complementari legate ad arte, cultura, ricerca, eventi, enogastronomia, divulgazione storica, cura e benessere della persona. In quest’ottica la posizione strategica dell’edificio di fronte alla splendida baia di Balai e vicino a uno dei monumenti religiosi più rappresentativi della città, la chiesetta di Balai Vicino, rappresenta una grande potenzialità di sviluppo.

Alla procedura possono partecipare: imprese individuali, società, cooperative, raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari di concorrenti costituiti o costituendi, consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, associazioni, fondazioni, raggruppamenti temporanei tra queste ultime due categorie di soggetti. La durata della concessione di valorizzazione dell’immobile è commisurata al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque per un periodo di tempo non superiore a 50 anni. L’importo annuale del canone concessorio è fissato in 49,380 euro più Iva.

La concessione di valorizzazione è uno strumento di partenariato pubblico-privato che consente di sviluppare e valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico attraverso l’assegnazione a operatori privati del diritto di utilizzare gli immobili a fini economici per un periodo determinato di tempo a fronte della loro riqualificazione, riconversione funzionale e manutenzione ordinaria e straordinaria. La struttura temporaneamente è diventata sede della compagnia barracellare.

© Riproduzione riservata