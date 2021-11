L’allerta meteo con raffiche di vento sino a 70 chilometri orari ha provocato problemi ai collegamenti marittimi nello scalo di Porto Torres.

La bufera di maestrale con punte di oltre 35 nodi ha costretto la nave della compagnia Corsica Sardinia Ferries ad annullare la corsa programmata per la giornata odierna.

Il traghetto, che garantisce i collegamenti tra l’Isola, Francia e Corsica, per condizioni meteo marine avverse ha rinviato a domani l’arrivo nel porto turritano. Le navi gialle che da novembre a marzo diminuiscono sensibilmente gli scali mantengono, comunque, per tutto l’anno i collegamenti con Ajaccio e Tolone, perché il traffico che prima era programmato sulla tratta tra Santa Teresa e Bonifacio si è riversato su Porto Torres.

Lo scalo turritano ha incrementato gli arrivi e le partenze della compagnia Corsica Ferries, che viaggia con un numero importante di passeggeri e merci, anche a causa delle difficoltà di navigazione nello stretto di Bonifacio spesso investito dai venti di grecale che costringe le navi a cambiare rotta.

Per il traghetto Sharden, della compagnia Tirrenia, l’arrivo in porto questa mattina si è svolto in maniera regolare.

