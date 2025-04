Luci blu sul monumento in memoria del caduti di Nassiriya, l’opera di Vidèo Anfossi collocata nella piazza omonima, davanti al mare del golfo dell’Asinara per ricordare la strage accaduta circa 21 anni fa. Una iniziativa del Lions Club di Porto Torres che, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo riconosciuta istituita dall’assemblea generale dell’Onu, ha voluto illuminare di blu la statua, un colore brillante visto nella sua policromia per sottolineare la condizione che si manifesta in modo diverso e che richiede livelli di assistenza diversi.

L’abbinamento fra autismo e blu testimonia il colore preferito dall'umanità in generale che con la sua tinta risveglia sicurezza e bisogno di conoscenza. Ed è proprio su questi temi che da decenni si confrontano gli esperti, le istituzioni e soprattutto le famiglie. Il monumento resterà illuminato fino alle 23, per accendere i riflettori verso un “disturbo dello spettro autistico“, ovvero del neuro-sviluppo che coinvolge principalmente linguaggio e comunicazione, interazione sociale, interessi ristretti, stereotipati e comportamenti ripetitivi.

Nel nord Sardegna il disturbo è in aumento: 1 bambino ogni 54. Nel mondo sono almeno 78 milioni le persone che vivono nello “spettro” senza alcuna distinzione da un continente all’altro.

