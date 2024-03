L’amministrazione comunale di Porto Torres - assessorato al Bilancio- ha ridisegnato il bilancio di previsione sulla base delle esigenze e delle opportunità a cui la maggioranza intende rispondere.

Numeri e dati enunciati nel corso dell’ultimo consiglio comunale dall’assessore competente, Alessandro Carta, che ha esposto le più significative rimodulazioni a partire dall’applicazione al bilancio 2024 dell’avanzo vincolato di 590mila euro, recentemente approvato. L’importante somma è relativa alle economie derivanti dalla Tari, una maggiore entrata riscossa dalla tassa sui rifiuti, dovute in particolare al lavoro di lotta all’evasione portato avanti dall’ufficio tributi.

Nell’ammontare complessivo della applicazione delle quote vincolate della variazione di bilancio, l’assessore ha fatto riferimento ai 378 mila euro complessivi relativi all'incremento del servizio di trasporto per gli alunni disabili (20mila euro), alla restituzione delle economie di contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche (9.800 euro) alle prestazioni professionali specialistiche richieste dall'Ufficio tecnico (50mila), alle risorse dal bando Studis per assistenza scolastica specialistica (€242.000), al trasporto scolastico (4940euro), ai sussidi e ausili (4400) e ai servizi di assistenza non educativa (32.955).

C’è poi una serie di progettualità di carattere pluriennale che sono state stanziate nel 2023 e che con questo provvedimento vengono ribaltate nell'annualità di competenza 2024.

